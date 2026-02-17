Ричмонд
Иран пообещал в течение двух недель предоставить США предложения по сближению позиций

Американская администрация положительно оценила второй раунд непрямых переговоров с Ираном по ядерной программе, прошедший в Женеве, и рассчитывает на скорое продвижение в урегулировании оставшихся разногласий. Об этом сообщил в соцсети X корреспондент Axios и 12-го канала израильского ТВ Барак Равид.

Источник: Life.ru

По информации собеседника журналиста, стороны смогли продвинуться в обсуждении, однако значительная часть технических аспектов всё ещё требует проработки. Иранская делегация уведомила партнёров, что в течение двух недель представит детальные предложения, призванные снять ряд сохраняющихся вопросов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров с США продемонстрировал заметный прогресс по сравнению с предыдущими консультациями. По его словам, итоги встречи позволяют говорить о позитивной динамике и более чётком понимании дальнейших шагов. Аракчи признал, что у Тегерана и Вашингтона сохраняются позиции, требующие сближения, однако уже определены руководящие принципы, которыми стороны будут руководствоваться в дальнейшей работе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

