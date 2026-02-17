Иран пообещал в течение двух недель предоставить США предложения по сближению позиций

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров с США продемонстрировал заметный прогресс по сравнению с предыдущими консультациями. По его словам, итоги встречи позволяют говорить о позитивной динамике и более чётком понимании дальнейших шагов. Аракчи признал, что у Тегерана и Вашингтона сохраняются позиции, требующие сближения, однако уже определены руководящие принципы, которыми стороны будут руководствоваться в дальнейшей работе.