Иран пообещал в течение двух недель предоставить США предложения по сближению позиций

По информации собеседника журналиста, стороны смогли продвинуться в обсуждении, однако значительная часть технических аспектов всё ещё требует проработки. Иранская делегация уведомила партнёров, что в течение двух недель представит детальные предложения, призванные снять ряд сохраняющихся вопросов.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров с США продемонстрировал заметный прогресс по сравнению с предыдущими консультациями. По его словам, итоги встречи позволяют говорить о позитивной динамике и более чётком понимании дальнейших шагов. Аракчи признал, что у Тегерана и Вашингтона сохраняются позиции, требующие сближения, однако уже определены руководящие принципы, которыми стороны будут руководствоваться в дальнейшей работе.
