WSJ: Иран сообщил США о готовности передать уран России

Они рассказали, что Тегеран заявил, что рассматривает вопрос приостановки обогащение урана на срок до трех лет и готов начать деловые отношения с США.
Взамен Тегеран рассчитывает на снятие экономических санкций. Замминистра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари заявил, что в случае отмены ограничений Иран готов закупать у США самолеты и пригласить американских инвесторов в нефтегазовый и горнодобывающий секторы экономики, пишет «360».
Отмечается, что второй раунд переговоров представителей Ирана и США состоялся 17 февраля в Женеве. Иранские делегаты также провели встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Отмечается, что второй раунд переговоров представителей Ирана и США состоялся 17 февраля в посольстве Омана в Швейцарии. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, а со стороны США участвовал спецпредставитель президента Стивен Уиктофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявил, что Вашингтон может получить такую пощечину, что не встанет после нее на ноги.