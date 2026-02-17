Ричмонд
Длительность продолжающихся переговоров по Украине превысила четыре часа

Продолжительность организованных в Женеве переговоров по урегулировании украинского конфликта превысила четыре часа.

Продолжительность организованных в Женеве переговоров по урегулировании украинского конфликта превысила четыре часа.

Делегации общаются в отеле «Интерконтиненталь».

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля представляет собой продолжение переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе.

Встречи в рамках переговоров будут проходить 17 и 18 февраля. Россию представляет делегация под руководством Владимира Мединского.

Читайте материал «В Женеве стартовали переговоры по Украине».

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
