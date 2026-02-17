Reuters: Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя более четырёх часов

Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. До этого в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра. К слову, в сети уже появились первые фотографии с начала трёхсторонних переговоров в Женеве. Life.ru обратил внимание на рассадку: российскую и украинскую делегацию разделяет почти 5-метровое расстояние.