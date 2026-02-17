Reuters: Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя более четырёх часов

При этом, по данным ТАСС и «РИА Новости», диалог между представителями стран продолжается.
Западные СМИ сообщают, что в Женеве собрались не только американцы и украинцы, но и представители Италии, Великобритании, Германии и Франции. Говорят, что за кулисами готовится встреча, где советники по нацбезопасности этих стран пообщаются с американской и украинской делегациями.
Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. До этого в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра. К слову, в сети уже появились первые фотографии с начала трёхсторонних переговоров в Женеве. Life.ru обратил внимание на рассадку: российскую и украинскую делегацию разделяет почти 5-метровое расстояние.
