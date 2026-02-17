ТАСС опроверг сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

По данным журналистов, во время переговоров в преддверии встречи в Женеве украинская делегация раскололась на две части из-за разногласий по срокам заключения мирного соглашения по завершению вооруженного конфликта. В то время как одна часть представителей Киева считает, что интересы Украины удастся обеспечить наилучшим образом с помощью быстрого соглашения при посредничестве США, другая намерена затянуть подписание договоренности.