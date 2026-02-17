Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС опроверг сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

Информация о том, что в швейцарской Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины, не соответствует действительности, и консультации продолжаются. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Информация о том, что в швейцарской Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины, не соответствует действительности, и консультации продолжаются. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

— Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве скоро завершатся, — передает агентство.

Консультации продолжаются уже четыре часа — они начались примерно в 16:00 в женевском отеле InterContinental. Ранее самолет российской делегации во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Перелет из Москвы в Женеву продлился девять часов и прошел в обход недружественных России государств.

По данным журналистов, во время переговоров в преддверии встречи в Женеве украинская делегация раскололась на две части из-за разногласий по срокам заключения мирного соглашения по завершению вооруженного конфликта. В то время как одна часть представителей Киева считает, что интересы Украины удастся обеспечить наилучшим образом с помощью быстрого соглашения при посредничестве США, другая намерена затянуть подписание договоренности.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше