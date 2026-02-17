ТАСС опроверг сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

Информация о том, что в швейцарской Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины, не соответствует действительности, и консультации продолжаются. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.
— Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве скоро завершатся, — передает агентство.
Консультации продолжаются уже четыре часа — они начались примерно в 16:00 в женевском отеле InterContinental. Ранее самолет российской делегации во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Перелет из Москвы в Женеву продлился девять часов и прошел в обход недружественных России государств.
По данным журналистов, во время переговоров в преддверии встречи в Женеве украинская делегация раскололась на две части из-за разногласий по срокам заключения мирного соглашения по завершению вооруженного конфликта. В то время как одна часть представителей Киева считает, что интересы Украины удастся обеспечить наилучшим образом с помощью быстрого соглашения при посредничестве США, другая намерена затянуть подписание договоренности.