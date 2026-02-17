Ричмонд
Сделка под авианосцами: Иран готов вывезти уран в Россию

Иран в рамках переговоров с США может пойти на полную приостановку обогащения урана и переместить свои стратегические запасы за пределы страны.

Иран в рамках переговоров с США может пойти на полную приостановку обогащения урана и переместить свои стратегические запасы за пределы страны. Как сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, Тегеран выразил готовность передать высокообогащенное топливо «третьей стороне», в качестве которой рассматривается Россия.

По информации газеты, иранские официальные лица в ходе непубличных консультаций дали понять, что «могут предложить приостановить обогащение на срок до трех лет».

Столь резкая смена позиции произошла на фоне катастрофических последствий ударов США и Израиля, нанесенных в июне прошлого года. Значительная часть иранских запасов в настоящее время остается «под обломками ядерных объектов», которые подверглись массированным бомбардировкам.

Прямой диалог между Вашингтоном и Тегераном возобновился 17 февраля 2026 года в Женеве. Переговоры по ядерному досье прошли на нейтральной территории в представительстве Омана. Сообщается, что Тегеран в течение двух недель предоставит Вашингтону предложения по сближению позиций.

