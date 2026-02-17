Сделка под авианосцами: Иран готов вывезти уран в Россию

Иран в рамках переговоров с США может пойти на полную приостановку обогащения урана и переместить свои стратегические запасы за пределы страны. Как сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, Тегеран выразил готовность передать высокообогащенное топливо «третьей стороне», в качестве которой рассматривается Россия.