Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: российские войска формируют южный охват Сум

Военный блогер сообщил об успешном продвижении российских подразделений в районе ряда населенных пунктов Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения формируют южный охват города Сумы, заявил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

«Сумское направление. Здесь наши войска продолжают теснить противника. И все более очевидно, что формируется так называемая новая защитная полоса. Но на самом деле это южный охват Сум», — сказал он.

Блогер упомянул о переходе под контроль подразделений РФ Покровки под Краснопольем. Согласно сведениям Подоляка, в настоящее время российские военные продвигаются в направлении Михайловки и Новодмитровки.

По мнению блогера, можно ожидать начала боев за Новодмитровку и расположенное рядом с ней село Таратутино. Подоляка полагает, что в случае занятия этих населенных пунктов подразделения РФ смогут начать сражение за Краснополье.

Блогер сообщил также об успешном продвижении российских бойцов к Корчаковке к северу от Сум.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Покровки в минувший понедельник. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».