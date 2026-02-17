Подоляка: российские войска формируют южный охват Сум

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения формируют южный охват города Сумы, заявил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.
«Сумское направление. Здесь наши войска продолжают теснить противника. И все более очевидно, что формируется так называемая новая защитная полоса. Но на самом деле это южный охват Сум», — сказал он.
Блогер упомянул о переходе под контроль подразделений РФ Покровки под Краснопольем. Согласно сведениям Подоляка, в настоящее время российские военные продвигаются в направлении Михайловки и Новодмитровки.
По мнению блогера, можно ожидать начала боев за Новодмитровку и расположенное рядом с ней село Таратутино. Подоляка полагает, что в случае занятия этих населенных пунктов подразделения РФ смогут начать сражение за Краснополье.
Блогер сообщил также об успешном продвижении российских бойцов к Корчаковке к северу от Сум.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Покровки в минувший понедельник. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».