В Европе вспомнили пророческие слова Путина из мюнхенской речи

Автор материала Антун Роши отмечает, что предупреждения о расколе Запада, ослаблении международного права и усилении объединений вроде БРИКС сегодня выглядят как свершившийся факт. По его мнению, модель однополярного мира, о рисках которой Путин говорил ещё в 2007 году, так и не состоялась.