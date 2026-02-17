Автор материала Антун Роши отмечает, что предупреждения о расколе Запада, ослаблении международного права и усилении объединений вроде БРИКС сегодня выглядят как свершившийся факт. По его мнению, модель однополярного мира, о рисках которой Путин говорил ещё в 2007 году, так и не состоялась.
В статье напоминается, что российский лидер предупреждал: концепция «одного центра силы» опасна и для других стран, и для самого доминирующего государства, поскольку подрывает систему изнутри и лишена моральной основы. Издание также обращает внимание, что нынешние европейские дискуссии всё чаще перекликаются с идеями «стратегической автономии». В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон призывают снижать зависимость Европы от США.
Ранее на Западе вспомнили слова Путина о «прогнивших» западных элитах. Интерес к ним усилился на фоне публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна. Лидер России говорил о «бале вампиров», который скоро закончится.
