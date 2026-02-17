Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики США усомнился в привлекательности Гренландии для Америки

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что считает Гренландию «не такой уж привлекательной» с точки зрения добычи ресурсов.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что считает Гренландию «не такой уж привлекательной» с точки зрения добычи ресурсов.

Как заявил Райт, добыче будет препятствовать удаленность территорий, ограничения инфраструктуры и лед. Для разработки редкоземельных металлов, по его словам, следует выбирать «лучшую логистику».

Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.

Читайте материал «Time: Трамп уже давно заинтересовался Гренландией».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше