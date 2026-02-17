Министр энергетики США усомнился в привлекательности Гренландии для Америки

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что считает Гренландию «не такой уж привлекательной» с точки зрения добычи ресурсов.
Как заявил Райт, добыче будет препятствовать удаленность территорий, ограничения инфраструктуры и лед. Для разработки редкоземельных металлов, по его словам, следует выбирать «лучшую логистику».
Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские, гренландские и другие политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
15 января ряд европейских государств отправили в Гренландию военнослужащих. Трамп заявил, что в отношении Дании и поддержавших ее стран будут действовать пошлины в размере 10 процентов, которые впоследствии увеличатся до 25 процентов и, как утверждается, не будут отменены до достижения соглашения о приобретении Гренландии США. Впоследствии Трамп сказал, что не планирует присоединять Гренландию военным путем, а решение относительно пошлин пересмотрел.
