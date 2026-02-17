Буданов появился на переговорах в Женеве с магическим оберегом

Красная нить как оберег имеет корни в еврейской традиции. Со Средних веков её использовали как амулет против сглаза, несчастья и болезней. Особенно популярной она стала в Израиле с 1980-х годов, раввины раздавали её у святых мест и могил каббалистов, а позже она превратилась в массовый символ защиты.