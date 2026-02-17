Буданов появился на переговорах в Женеве с магическим оберегом

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* надел на левое запястье красную нитку во время трёхсторонних переговоров с Россией и США в Женеве. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные РИА Новости.
На снимках Буданов сидит рядом с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в зале переговоров, а на его запястье отчётливо виден тонкий красный шнурок.
Красная нить как оберег имеет корни в еврейской традиции. Со Средних веков её использовали как амулет против сглаза, несчастья и болезней. Особенно популярной она стала в Израиле с 1980-х годов, раввины раздавали её у святых мест и могил каббалистов, а позже она превратилась в массовый символ защиты.
В начале 2000-х мода на красную нить распространилась по миру благодаря западным знаменитостям, увлечённым каббалой. Позже аксессуар пришёл и в страны СНГ, где его чаще всего носили молодые девушки, верившие в его оберегающие свойства.
Переговоры по Украине в Женеве завершились. Они продлились около 4-х часов.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.