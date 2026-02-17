Отключение Starlink не повлияло на российские войска, заявили в Минобороны

«Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», — сказал Криворучко в эфире телеканала «Россия-1».
Согласно его заявлению, российские войска применяли спутниковую систему Starlink с целью дезинформации противника.
Напомним, ранее компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой. А взвод элитного полка ВСУ «Скала» и вовсе пропал после отключения Starlink.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.