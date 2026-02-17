Ричмонд
«Большие темы и большие компромиссы»: переговоры по Украине близки к завершению

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины близятся к завершению, утверждает ТАСС.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины близятся к завершению, утверждает ТАСС. Информационное агентство заявило, что, по словам источника, стороны обсуждают «большие темы и большие компромиссы».

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля представляет собой продолжение переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе.

Встречи в рамках переговоров будут проходить 17 и 18 февраля. Россию представляет делегация под руководством Владимира Мединского.

Читайте материал «Длительность продолжающихся переговоров по Украине превысила четыре часа».

