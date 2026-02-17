Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «позорищем», что Беларусь ввозит свинину из России. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Ты посмотри (обращается к первому вице-премьеру Николаю Снопкову. — Ред.), что по свинине. Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину, — возмутился Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что ясно, по каким ценам Беларусь покупает свинину в России:
— Мы чуть ли ни на 200 миллионов долларов завезли свинины.
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой заметил, что россияне на второй год активных закупок свинины Беларусью (а в 2025-м, по его словам, страна импортировала 130 000 тонн) подняли цены.
— Правильно, а как? Мяса свинины нет — шашлычка нет. Ну у него (обращается к первому вице-премьеру Николаю Снопкову. — Ред) есть, конечно. У него друзья есть, которые свиней производят. Шашлычок он сделает, а люди не могут. А почему? Дорого. А почему? А потому что из России привезли. А почему привезли из России? А потому что своего нет, — заявил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, все элементарно: если чего-то нет, то необходимо производить свое, что белорусы умеют.
