В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США

Кремль заранее анонсировал широкий круг тем, включая территориальный вопрос. По заявлению российской стороны, повестка переговоров в Женева была шире, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. ТАСС со ссылкой на источник сообщил накануне переговоров, что в числе обсуждаемых тем будет вопрос энергетического перемирия. Собеседник «РИА Новости» допускал, что отдельным пунктом станет Запорожская АЭС. Среди других вопросов источник агентства назвал ключевые параметры урегулирования, в том числе военные, политические и гуманитарные.