Первый день переговоров в Женеве по украинскому урегулированию завершился

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля представляет собой продолжение переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе.