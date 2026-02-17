Первый день переговоров в Женеве по украинскому урегулированию завершился

Переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта завершились. Они продолжались 4,5 часа. Переговоры были организованы в Женеве.
Как сообщают СМИ, переговоры продолжатся 18 февраля.
23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля представляет собой продолжение переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе.
Россию представляет делегация под руководством Владимира Мединского.
