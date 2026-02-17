Минобороны России сделало заявление об отключении Starlink в зоне СВО

Блокировка и ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink не оказали негативного влияния на координацию российских подразделений. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Система управления войсками в зоне проведения специальной военной операции продолжает функционировать в штатном режиме.
«Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления и связи войсками, подразделений и частей в зоне специальной военной операции», — приводит РИА «Новости» слова Криворчуко.
Замминистра обратил внимание, что терминалы отключены уже две недели, однако это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем.
Кроме этого Криворучко подчеркнул, что имеющиеся у России системы управления и связи «обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам».
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров призвал подчиненных в экстренном порядке верифицировать все используемые терминалы, чтобы предотвратить их отключение компанией SpaceX. В Киеве официально заявляли о совместной работе с Илоном Маском по «решению проблемы» несанкционированного использования сети. При этом ряд экспертов отмечали, что попытка отфильтровать пользователей привела к потере управления в рядах самих украинских сил.