Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России сделало заявление об отключении Starlink в зоне СВО

Блокировка и ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink не оказали негативного влияния на координацию российских подразделений.

Блокировка и ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink не оказали негативного влияния на координацию российских подразделений. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Система управления войсками в зоне проведения специальной военной операции продолжает функционировать в штатном режиме.

«Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления и связи войсками, подразделений и частей в зоне специальной военной операции», — приводит РИА «Новости» слова Криворчуко.

Замминистра обратил внимание, что терминалы отключены уже две недели, однако это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем.

Кроме этого Криворучко подчеркнул, что имеющиеся у России системы управления и связи «обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам».

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров призвал подчиненных в экстренном порядке верифицировать все используемые терминалы, чтобы предотвратить их отключение компанией SpaceX. В Киеве официально заявляли о совместной работе с Илоном Маском по «решению проблемы» несанкционированного использования сети. При этом ряд экспертов отмечали, что попытка отфильтровать пользователей привела к потере управления в рядах самих украинских сил.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше