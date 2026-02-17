Ричмонд
Делегация Киева хочет встречи с представителями ЕС после переговоров в Женеве

Украинские представители намерены консультироваться с ЕС в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Украина ожидает встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после переговоров по урегулированию конфликта в Женеве, как сообщает украинское издание «Новости LIVE» со ссылкой на анонимные источники.

«Украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также, возможно, с США после окончания переговоров», — говорится в публикации.

Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходит 17−18 февраля в Женеве в отеле InterContinental Geneva.

Советники по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии могут встретиться с украинской и американской делегациями в те же дни — европейцы специально для этого приехали и ждут за закрытыми дверьми, пока их удостоят вниманием.

Ранее KP.RU сообщил, что профессор политической теории МГИМО Кирилл Коктыш дал прогноз по итогам переговоров в Женеве.

