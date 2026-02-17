«Способны на всё»: Трамп сделал громкое заявление по Украине

По информации корреспондента издания Politico Даши Бернс, которая ссылается на свои источники в окружении главы Белого дома, Трамп сознательно делегировал полномочия своим наиболее доверенным лицам. «Один из высокосортных советников Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент США пока не вышел из [переговоров]… в том, что “он считает, что Стив и Джаред способны на всё”», — написала журналистка на своей странице в социальной сети X.