Первый день переговоров по Украине в Женеве завершился

Первый день переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило ТАСС.

Ранее самолет делегации России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Перелет из Москвы в Женеву продлился девять часов и прошел в обход недружественных государств.

По данным журналистов, во время переговоров в преддверии встречи в Женеве украинская делегация раскололась на две части из-за разногласий по срокам заключения мирного соглашения по завершению вооруженного конфликта.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли американцы специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения своих задач, и чего ждать Москвы от очередного раунда переговоров.

«ВМ» также узнала у политолога Юрия Светова, чем могут закончиться переговоры в Женеве.

