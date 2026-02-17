Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена спровоцировать масштабный вооруженный конфликт на континенте уже в 2027 году. С таким предупреждением на своей официальной странице в социальной сети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его оценке, в Брюсселе подготавливают юридический механизм, который принудительно вовлечет страны блока в прямое военное противостояние.