Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена спровоцировать масштабный вооруженный конфликт на континенте уже в 2027 году. С таким предупреждением на своей официальной странице в социальной сети X выступил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его оценке, в Брюсселе подготавливают юридический механизм, который принудительно вовлечет страны блока в прямое военное противостояние.
«Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году!» — заявил французский политик. Филиппо пояснил, что инструментом эскалации станет форсированная интеграция Киева в европейские структуры: план предполагает реализацию сценария «за счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора». Как утверждает автор публикации, такие намерения вызвали ошеломление и ужас среди здравомыслящих европейских кругов.
Особое внимание политик уделил недавним решениям в Страсбурге. По словам лидера партии, Европейский парламент проголосовал за «безумную» резолюцию, которая фактически легализует создание европейской армии и усиливает роль НАТО, закрепляя бессрочные финансовые и военные обязательства перед украинской стороной.
Читайте материал: «“Способны на всё”: Трамп сделал громкое заявление по Украине».