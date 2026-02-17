Лукашенко заявил, что половина беглых — агентура главы КГБ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что половина беглых — агентура главы Комитета государственного контроля Беларуси Ивана Тертеля. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко отметил, что неплохо работают разведка и контрразведка.
— Вот они мне вываливают материалы на стол. И я думаю: Запад там, американцы приезжают ко мне, а им сразу: «Зачем вы им деньги тратите?» Они улыбаются. Американцы, улыбаются. А один из них помогал в 2020 году у нас переворот устроить. Ну и я говорю: «Я знаю, что ты ЦРУшник, ты участвовал, помогал им. Ты должен согласиться сегодня, что вы проиграли». И с этим надо сегодня согласиться и жить, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко добавил, что после разговора с ним американцы побежали к беглым.
— Я же говорю, что там половина беглых — это агентура Тертеля (главы Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. — Ред.). На завтра мы все знаем. Приехали, я им сразу: «Вы чего туда поехали?» Они уже сейчас не отрицают, говорят: «Ну вы поймите, мы туда ездили и будем ездить, если можно. Вы уже на нас не обращайте внимания, что мы там бываем», — привел подробности президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам с предупреждением: «Вы забыли 2020 год!».
Тем временем СВР сообщала, что Запад намерен сформировать в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030.
Кроме того, МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами».