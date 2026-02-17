ТАСС: встречи в Женеве носили двусторонний и трехсторонний характер

«Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров», — рассказал источник.
