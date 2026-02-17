Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская делегация во главе с Мединским покинула место переговоров в Женеве

Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с Украиной и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Во главе российской делегации, участвующей в переговорах, стоит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Игорь Костюков и другие представители официальных кругов.

Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше