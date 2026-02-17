Российская делегация во главе с Мединским покинула место переговоров в Женеве

Во главе российской делегации, участвующей в переговорах, стоит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Игорь Костюков и другие представители официальных кругов.
Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.
Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.
