Российские военные ликвидировали в зоне СВО майора ВСУ Ярослава Бабича, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, ликвидированный на одном из участков зоны СВО Бабич был начальником штаба одного из батальонов 120-й бригады теробороны ВСУ. Информации об обстоятельствах уничтожения украинского офицера нет.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о ликвидации в зоне СВО майора СБУ Николая Ильчука, служившего с 2024 года в украинском Центре спецопераций «Альфа».
Ранее сообщалось об уничтожении в Харьковской области подполковника СБУ Руслана Петренко, который служил в «Альфе» и, по данным источников, координировал удары беспилотниками по объектам на российской территории.
Кроме того, список потерь украинских спецслужб пополнил майор СБУ Евгений Рябоконь.
Также появилась информация об уничтожении в ходе боевых действий на территории ДНР офицеров Центра спецназначения «Омега» Нацгвардии Украины Константина Суходольского и Андрея Маркова.