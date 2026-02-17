Ричмонд
Механика возможных решений: Умеров сделал заявление в Женеве

В Женеве завершился первый день закрытых трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США по мирному урегулированию.

В Женеве завершился первый день закрытых трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США по мирному урегулированию. Как сообщил в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, после общей части делегации перешли к узкопрофильной работе в специальных группах.

«Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений», — подчеркнул глава украинской группы. По его словам, на данный момент и политический, и военный блоки завершили работу на текущие сутки. Умеров также уточнил, что «о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет представлен доклад президенту Украины».

Работа в швейцарском отеле InterContinental возобновится в среду. Секретарь СНБО выразил благодарность представителям администрации Дональда Трампа за «конструктивное взаимодействие».

При этом источник агентства ТАСС, комментируя итоги первого дня консультаций, сказал: «Переговоры были напряженными».

Читайте материал: «“Способны на всё”: Трамп сделал громкое заявление по Украине».

