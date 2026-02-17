Механика возможных решений: Умеров сделал заявление в Женеве

«Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений», — подчеркнул глава украинской группы. По его словам, на данный момент и политический, и военный блоки завершили работу на текущие сутки. Умеров также уточнил, что «о результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет представлен доклад президенту Украины».