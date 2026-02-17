Ричмонд
Делегация РФ не стала комментировать итоги первого дня переговоров в Женеве

Кортеж с членами российской делегации покинул отель InterContinental Geneva.

Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где проходили переговоры с Украиной и США. Итоги первого дня встречи комментироваться не будут, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах сделать заявления по итогам сегодняшних переговоров.

Сообщается, что кортеж автомобилей с членами российской делегации выехал из отеля InterContinental Geneva, где проходил первый день очередного раунда трехсторонних переговоров по вопросам урегулирования на Украине.

Напомним, новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17−18 февраля.

