The Economist: делегация Украины в Женеве раскололась по вопросу скорого мира

Украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла по вопросу заключения мирного договора с Россией, сообщает The Economist. Одно крыло во главе с Кириллом Будановым выступает за быстрое соглашение под эгидой США, другое, связанное с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, проявляет меньшую заинтересованность. Сам Зеленский якобы балансирует между этими позициями. В Совфеде же считают, что принимать решение о мирном договоре будет только сам президент Украины, который попытается «саботировать этот процесс». Тем временем в Киеве выразили обеспокоенность тем, что российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский.