Источник AIF: переговоры в Женеве длились 6 часов и были очень напряженными

Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве, которые стартовали 17 февраля, продлились 6 часов, сообщил источник aif.ru в переговорной группе.
По его словам, обсуждения вопросов связанных с урегулированием военного конфликта были «очень напряженными».
Переговоры носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских, и российско-американско-украинских переговоров.
«Диалог идет очень серьезный, поэтому мало информации», — отметил источник aif.ru.
Стороны решили продолжить дискуссию на следующий день — 18 февраля.
В трёхсторонних переговорах, стартовавших сегодня в Женеве, участвуют делегации России, США и Украины. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник ГРУ Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин.
От США присутствуют спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров в сопровождении представителей Офиса президента и МИД.