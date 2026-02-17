Ричмонд
Источник AIF: переговоры в Женеве длились 6 часов и были очень напряженными

Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве, которые стартовали 17 февраля, продлились 6 часов, сообщил источник aif.ru в переговорной группе.

По его словам, обсуждения вопросов связанных с урегулированием военного конфликта были «очень напряженными».

Переговоры носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских, и российско-американско-украинских переговоров.

«Диалог идет очень серьезный, поэтому мало информации», — отметил источник aif.ru.

Стороны решили продолжить дискуссию на следующий день — 18 февраля.

В трёхсторонних переговорах, стартовавших сегодня в Женеве, участвуют делегации России, США и Украины. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник ГРУ Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин.

От США присутствуют спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров в сопровождении представителей Офиса президента и МИД.

