Шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными»

«(Переговоры) были очень напряженными», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.
