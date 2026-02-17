Ричмонд
Шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными»

Источник в переговорной группе сообщил РИА «Новости», что дискуссии по Украине в Женеве были «очень напряжёнными».

«(Переговоры) были очень напряженными», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

