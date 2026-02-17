«Очень напряженные»: российский источник описал переговоры в Женеве

Первый день масштабных переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта завершился после шести часов изматывающих дискуссий. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской переговорной группе, встреча проходила в атмосфере предельного напряжения. Стороны использовали не только общий формат, но и проводили прямые закрытые консультации между представителями Москвы и Вашингтона.
«Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров», — раскрыл детали источник.
По словам собеседника агентства, первый раунд «был очень напряженным» и потребовал полной концентрации от всех участников процесса. Несмотря на сложность позиций, участники договорились продолжить контакты в среду, 18 февраля.
Некоторое время назад секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в своем Телеграм-канале сообщил, что после общей части делегации сосредоточились на «практических вопросах и механике возможных решений» в рамках профильных рабочих групп.
