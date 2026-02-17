«Очень напряженные»: российский источник описал переговоры в Женеве

Первый день масштабных переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта завершился после шести часов изматывающих дискуссий. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российской переговорной группе, встреча проходила в атмосфере предельного напряжения. Стороны использовали не только общий формат, но и проводили прямые закрытые консультации между представителями Москвы и Вашингтона.