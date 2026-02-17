Умеров: Переговоры в Женеве были сосредоточены на практических вопросах

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу, — написал Умеров в соцсетях.
Он также поблагодарил американских партнёров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.
Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.
