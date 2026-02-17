Ричмонд
Умеров: Переговоры в Женеве были сосредоточены на практических вопросах

В Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что обсуждения были сосредоточены на способах решений вопросов. О результатах первого дня переговоров будет доложено Владимиру Зеленскому.

Источник: Life.ru

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу, — написал Умеров в соцсетях.

Он также поблагодарил американских партнёров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

