Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности формата переговоровов в Женеве

В Женеве состоялась серия переговоров по урегулированию конфликта, которые проводились сразу в нескольких форматах, включая двусторонние и трёхсторонний диалог. Данную информацию передаёт РИА «Новости», со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, в течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации с участием делегаций России, США и Украины, которые продолжались более пяти часов и проходили в закрытом режиме. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, где состоялся первый раунд переговоров — стороны планируют продолжить диалог завтра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше