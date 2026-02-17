Стали известны подробности формата переговоровов в Женеве

По словам собеседника агентства, в течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.
Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации с участием делегаций России, США и Украины, которые продолжались более пяти часов и проходили в закрытом режиме. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, где состоялся первый раунд переговоров — стороны планируют продолжить диалог завтра.
