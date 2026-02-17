«Поздно вечером Минск погрузили во тьму. Я же от вас этого не требовал». Лукашенко высказался об отключении освещения на улицах

— Ну так где же красиво? И все это на президента обрушилось. Я уже прихожу домой, малыш (младший сын президента Николай Лукашенко. — Ред.) включает (телефон. — Ред.) и говорит: «Ну зачем тебе это надо?». Я говорю: «Что надо было?» Говорит: «Ну вот Украина, вот — Беларусь». Две дыры, говорит, в мире. Темнота, — заявил Александр Лукашенко.