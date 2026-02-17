«Поздно вечером Минск погрузили во тьму. Я же от вас этого не требовал». Лукашенко высказался об отключении освещения на улицах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не требовал от чиновников «погружать Минск во тьму». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Подсветили. Сказал: «Разберитесь». Так они взяли и свет выключили. Поздно вечером Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — заявил президент, обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову.
Тот уточнил, что глава республики всегда просит делать все аккуратно и красиво.
— Ну так где же красиво? И все это на президента обрушилось. Я уже прихожу домой, малыш (младший сын президента Николай Лукашенко. — Ред.) включает (телефон. — Ред.) и говорит: «Ну зачем тебе это надо?». Я говорю: «Что надо было?» Говорит: «Ну вот Украина, вот — Беларусь». Две дыры, говорит, в мире. Темнота, — заявил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси обратил внимание, что в итоге резонанс от данной ситуации обрушился на него:
— А потом смотрите: фраер, меня обозвали, отступил. Я и не наступал, не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться? — поинтересовался Лукашенко.
Напомним, что глава государства на совещании 3 февраля потребовал изменить режим освещения в Минске:
— Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!
На совещании 6 февраля президент сообщил, что после его критики свет в белорусской столице включают всего на 10−15 минут позже. Также он сказал, на что хватает экономии от включенного позже освещения.
Кроме того, Лукашенко сказал, почему экономия на уличном освещении пойдет на пользу пенсионерам.