Орбан предсказал итог войны с Россией

«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — подчеркнул глава венгерского правительства, чьи слова приводятся на его официальном сайте. Орбан провел прямую параллель с событиями Великой Отечественной войны, напомнив, что планы по изматыванию России уже терпели крах в прошлом. «В 1944−45 годах нашим дедам говорили то же самое. Говорили: осталось недолго. Россия вот-вот рухнет. А в итоге советский флаг развевался в Берлине», — резюмировал политик в беседе с коллегами по партии.