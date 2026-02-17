Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегации России и Украины покинули место проведения переговоров в Женеве

Делегация России покинула отель InterContinental, где проходили трехсторонние переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинула место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Об этом KP.RU сообщил источник в переговорной российской группе.

Отмечается, что представители украинской делегации также покинули место встречи после завершения контактов.

Напомним, что переговоры при участии России, США и Украины проходили в отеле InterContinental в Женеве. Контакты сторон в общей сложности продолжались шесть часов. Стороны также договорились продолжить переговоры завтра, 18 февраля.

Как сообщал KP.RU, делегация России на трехсторонних переговорах в Женеве не будет делать заявлений по итогам первого дня встреч. При этом российские представители назвали очень напряженными контакты с делегациями США и Украины.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше