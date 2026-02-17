Делегации России и Украины покинули место проведения переговоров в Женеве

Делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинула место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Об этом KP.RU сообщил источник в переговорной российской группе.
Отмечается, что представители украинской делегации также покинули место встречи после завершения контактов.
Напомним, что переговоры при участии России, США и Украины проходили в отеле InterContinental в Женеве. Контакты сторон в общей сложности продолжались шесть часов. Стороны также договорились продолжить переговоры завтра, 18 февраля.
Как сообщал KP.RU, делегация России на трехсторонних переговорах в Женеве не будет делать заявлений по итогам первого дня встреч. При этом российские представители назвали очень напряженными контакты с делегациями США и Украины.