Автор «сокрушительных» антироссийских санкций выступил с обвинениями в адрес Трампа

По мнению сенатора, единственным препятствием на пути принятия законопроекта стал глава Белого дома. Блюменталь пояснил, что они с коллегой ждали от Трампа сигнала к действию. Однако президент так долго менял позицию по этому вопросу и метался «из стороны в сторону», что у наблюдателей «разболелась шея». Между тем, ещё в конце января министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Трамп и без специального закона обладает полномочиями для введения жёстких пошлин против покупателей российской нефти.