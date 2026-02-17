Автор «сокрушительных» антироссийских санкций выступил с обвинениями в адрес Трампа

Блюменталь выступает соавтором инициативы вместе с республиканцем Линдси Грэмом*. Законопроект уже внесён в Сенат и предполагает введение первичных и вторичных санкций, а также пошлин в размере 500% на товары из стран, приобретающих российские энергоносители. По замыслу авторов, эти «сокрушительные» меры должны стать рычагом давления на Москву в случае её отказа от мирного урегулирования с Украиной.
По мнению сенатора, единственным препятствием на пути принятия законопроекта стал глава Белого дома. Блюменталь пояснил, что они с коллегой ждали от Трампа сигнала к действию. Однако президент так долго менял позицию по этому вопросу и метался «из стороны в сторону», что у наблюдателей «разболелась шея». Между тем, ещё в конце января министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Трамп и без специального закона обладает полномочиями для введения жёстких пошлин против покупателей российской нефти.
Ранее Дональд Трамп выступил с требованием немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму, обвинив его в попытке организации государственного переворота. Причиной стали сфабрикованные, по мнению действующего президента, обвинения в связях его команды с Россией в период выборов 2016 года.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.