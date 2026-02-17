Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве

Ранее шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными». Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.