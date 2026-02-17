Ричмонд
Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве

Украинская делегация выехала из женевского отеля InterContinental Geneva по окончании первого дня трёхсторонних переговоров с участием России и США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кортеж из нескольких машин в сопровождении дипломатической полиции выехал из отеля InterContinental Geneva в Женеве.

Ранее шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными». Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

