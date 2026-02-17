Зеленский назвал условие сдачи Донбасса

«Если в документе будет зафиксировано, что мы остаемся там, где стоим на линии соприкосновения, я думаю, люди поддержат это на референдуме», — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что односторонний уход из региона народ не простит. «Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда… Они не поймут, почему их просят отдать еще больше земли», — констатировал глава киевского режима.