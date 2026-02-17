Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Украина перекрыла «Дружбу», чтобы вызвать в Венгрии кризис

Киев планирует оказать поддержку венгерской оппозиции перед выборами в парламент, заявил глава МИД Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Украина перекрыла поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», чтобы спровоцировать в стране энергокризис в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 12 апреля, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Зеленский решил вмешаться в выборы в Венгрии, пытаясь спровоцировать кризис в сфере энергоснабжения», — приводит его слова, сказанные на встрече с избирателями в городе Пюшпёкладань, агентство MTI.

Сийярто отметил, что Зеленскому не удаться достичь намеченной цели, однако стремление поставить в сложное положение правительство во главе с Виктором Орбаном и оказать поддержку венгерской оппозиции с его стороны явно прослеживается.

Ранее Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» не поврежден и технически готов к возобновлению поставок, однако Украина препятствует транзиту российской нефти.

Министр также сообщил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с запросом о предоставлении возможности транспортировки российской нефти через Адриатический трубопровод в связи с блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше