Сийярто: Украина перекрыла «Дружбу», чтобы вызвать в Венгрии кризис

Украина перекрыла поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», чтобы спровоцировать в стране энергокризис в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 12 апреля, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Зеленский решил вмешаться в выборы в Венгрии, пытаясь спровоцировать кризис в сфере энергоснабжения», — приводит его слова, сказанные на встрече с избирателями в городе Пюшпёкладань, агентство MTI.
Сийярто отметил, что Зеленскому не удаться достичь намеченной цели, однако стремление поставить в сложное положение правительство во главе с Виктором Орбаном и оказать поддержку венгерской оппозиции с его стороны явно прослеживается.
Ранее Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» не поврежден и технически готов к возобновлению поставок, однако Украина препятствует транзиту российской нефти.
Министр также сообщил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с запросом о предоставлении возможности транспортировки российской нефти через Адриатический трубопровод в связи с блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба».