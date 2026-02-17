В Днепропетровской области из-за взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области в результате взрывов повреждена транспортная инфраструктура, сообщила во вторник военная администрация региона.
Согласно сведениям областных властей, повреждения инфраструктуры зафиксированы на территории Криворожского района. Информации о том, что за объект был поврежден, нет.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в районе Кривого Рога прогремели вечером во вторник на фоне воздушной тревоги. Сообщается, что звуки взрывов были слышны также в Павлограде.
Напомним, на прошлой неделе власти Одесской области заявили о повреждении в результате взрывов ряда объектов энергетической, портовой и промышленной инфраструктуры на территории региона.
В Минобороны РФ неоднократно сообщали о нанесении российскими военными ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.