Командование Вооруженных сил Украины начало массово переводить женщин-военнослужащих в механизированные и пехотные подразделения, пытаясь экстренно закрыть бреши в живой силе на передовой. Как сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, этот маневр стал «характерным показателем кадрового голода в ВСУ». Собеседник агентства сослался на данные украинских пользователей соцсетей, обративших внимание на интервью военнослужащей с позывным «Вирва», которая служит в одной из пехотных частей и «является там далеко не единственной женщиной».
Масштаб вовлечения женщин в боевые действия достиг беспрецедентных значений. Согласно данным из открытых источников, на конец декабря 2025 года общее число женщин в рядах украинской армии оценивалось в 70 тысяч человек. При этом по состоянию на январь 2026 года они составляли уже 21% всего офицерского состава республики.
Эта тенденция развивается на фоне острого кризиса системы мобилизации и участившихся случаев насильственного призыва мужчин сотрудниками ТЦК.
Читайте материал: «Зеленский назвал условие сдачи Донбасса».