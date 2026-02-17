Командование Вооруженных сил Украины начало массово переводить женщин-военнослужащих в механизированные и пехотные подразделения, пытаясь экстренно закрыть бреши в живой силе на передовой. Как сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, этот маневр стал «характерным показателем кадрового голода в ВСУ». Собеседник агентства сослался на данные украинских пользователей соцсетей, обративших внимание на интервью военнослужащей с позывным «Вирва», которая служит в одной из пехотных частей и «является там далеко не единственной женщиной».