Лукашенко заявил, что диктатура остается нужной и полезной

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран. Глава Белоруссии отметил, что сейчас под рестрикциями находятся уже 50 стран мира, в то время как вторичный эффект от них затрагивает сотни государств.