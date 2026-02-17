Лукашенко заявил, что диктатура остается нужной и полезной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктатура является «нужной и полезной» формой правления. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Диктатура. Даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — заявил Лукашенко.
Глава республики отметил, что разделение властей в стране может «способствовать безответственности». По словам Лукашенко, те, кто хотел выжить, не делили власть, а работали. В пример он при этом привел китайцев.
Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран. Глава Белоруссии отметил, что сейчас под рестрикциями находятся уже 50 стран мира, в то время как вторичный эффект от них затрагивает сотни государств.