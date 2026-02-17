Сжатые губы в Женеве: эксперт расшифровала эмоции украинской делегации

«Могу сказать лишь одно: никто не рад. Нахмуренные брови, сжатые или слегка опущенные губы», — подчеркнула Браун. По её мнению, совокупность мимических признаков свидетельствует о том, что переговорщики находятся в состоянии жесткой обороны и психологического дискомфорта. Специалист резюмировала: жесты и выражения лиц украинцев прямо говорят о том, что «они не хотят ни от чего отказываться».