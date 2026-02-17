Ричмонд
Сжатые губы в Женеве: эксперт расшифровала эмоции украинской делегации

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве демонстрируют крайнюю степень неудовлетворенности и внутреннее сопротивление.

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве демонстрируют крайнюю степень неудовлетворенности и внутреннее сопротивление. К такому выводу пришла американская эксперт по языку жестов Трейси Браун, проанализировав поведение участников встречи. В интервью агентству РИА Новости специалист отметила, что невербальные сигналы членов команды из Киева выдают их истинное отношение к происходящему за закрытыми дверями.

«Могу сказать лишь одно: никто не рад. Нахмуренные брови, сжатые или слегка опущенные губы», — подчеркнула Браун. По её мнению, совокупность мимических признаков свидетельствует о том, что переговорщики находятся в состоянии жесткой обороны и психологического дискомфорта. Специалист резюмировала: жесты и выражения лиц украинцев прямо говорят о том, что «они не хотят ни от чего отказываться».

Новый раунд трехсторонних консультаций между Россией, США и Украиной проходит 17−18 февраля 2026 года на площадке отеля InterContinental в Швейцарии. Первый день переговоров, длившийся шесть часов, был охарактеризован источниками в российской делегации как «очень напряженный». Процесс разделен на пять ключевых треков, включая территориальные и военные вопросы.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что по итогам первого дня он представит срочный доклад Владимиру Зеленскому. Сам украинский лидер в недавнем интервью американским СМИ признавался в пессимизме относительно перспектив диалога и заявлял, что народ страны не примет условия, связанные с односторонним выводом войск из Донбасса.

Читайте материал: «Зеленский назвал условие сдачи Донбасса».

