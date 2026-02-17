Ричмонд
Чехия готова направить нефть Словакии через трубопровод «Дружба»

Прага пообещала помочь Братиславе в условиях остановки поставок энергоресурса через территорию Украины.

Источник: Аргументы и факты

Чехия предложила Словакии направить небольшой объем нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне остановки поставок энергоресурса через территорию Украины, передает агентство ČTK.

Сообщается, что этот вопрос обсуждался руководителем минпромторга Чехии Карелом Гавличеком с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на встрече в Братиславе.

Чешский министр подчеркнул, что страна может поставить словацкой стороне лишь небольшой объем топлива, а если потребуется обеспечить крупные поставки сырья, то мощности участка «Дружбы», который проходит по территории страны, потребуется значительно расширить.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» не поврежден и технически готов к возобновлению поставок, однако Украина препятствует транзиту российской нефти.

