Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко с залогом в 200 миллионов гривен стал сигналом о неизбежном начале уголовного преследования бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Как сообщает украинское издание «Страна», эта мера пресечения в рамках дела «Мидас» создала атмосферу тревожного ожидания в ближайшем окружении Владимира Зеленского. Очевидная решимость антикоррупционных органов свидетельствует о том, что неприкосновенность «управленческого ядра» окончательно разрушена.
Подозрения в адрес Галущенко касаются создания преступной организации и отмывания гигантских сумм через карибские офшоры. «Преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными… Эти средства легализовали через разные финансовые институты», — подчеркивают представители НАБУ в своем официальном канале. Масштаб вскрытых схем в энергетике заставляет наблюдателей полагать, что фигурант может пойти на сделку со следствием ради смягчения участи. Народный депутат Ярослав Железняк прямо заявил об этой угрозе для окружения президента: «Я убежден, что эти активные следственные действия могут привести к тому, что он всех сверху сдаст».
В политических кулуарах Киева обсуждают версию, согласно которой раскрутка «Миндичгейта» — это скрытый инструмент давления администрации Дональда Трампа на украинского лидера. Цель Вашингтона — принудить Зеленского к территориальным уступкам.
