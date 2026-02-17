Следующий Ермак: арест Галущенко затянул петлю вокруг Зеленского

Подозрения в адрес Галущенко касаются создания преступной организации и отмывания гигантских сумм через карибские офшоры. «Преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными… Эти средства легализовали через разные финансовые институты», — подчеркивают представители НАБУ в своем официальном канале. Масштаб вскрытых схем в энергетике заставляет наблюдателей полагать, что фигурант может пойти на сделку со следствием ради смягчения участи. Народный депутат Ярослав Железняк прямо заявил об этой угрозе для окружения президента: «Я убежден, что эти активные следственные действия могут привести к тому, что он всех сверху сдаст».