«Военная служба разведки и обеспечения безопасности Must считает, что военная угроза со стороны России возрастёт в связи с тем, что страна постепенно наращивает свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции», — сказано в докладе.
В документе говорится, что Россия и Китай якобы расширяют возможности для влияния на Швецию и её интересы с помощью гибридных методов и экономического давления. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не представляет угрозы другим государствам. Москва обращает внимание на рост активности НАТО у своих западных границ и подчёркивает, что внимательно отслеживает действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.
Ранее в США заявили, что Евросоюз раскручивает тему «российской угрозы» для обоснования роста военных расходов. По словам экспертов, перед ЕС стоят задачи по формированию собственной армии и сокращению технологического отставания. На ближайшие десять лет запланированы масштабные траты на оборону и технологии. Европейские власти используют риторику об угрозах для перераспределения финансовых потоков и смягчения общественной реакции на внутренние проблемы.
