Разведка Швеции бездоказательно заявила о растущей угрозе со стороны РФ

В документе говорится, что Россия и Китай якобы расширяют возможности для влияния на Швецию и её интересы с помощью гибридных методов и экономического давления. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не представляет угрозы другим государствам. Москва обращает внимание на рост активности НАТО у своих западных границ и подчёркивает, что внимательно отслеживает действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.