«Обещания не сбылись»: Трамп лишил Зеленского ракетного щита

«Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе — с Румынией, Польшей», — констатировал Зеленский. Он подчеркнул, что Киев поднимал этот вопрос еще несколько лет назад, указывая на необходимость формирования в Европе независимой базы ПВО. «Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — резюмировал украинский лидер в видеообращении.