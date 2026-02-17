В Купянске уничтожены бразильские наемники Азазель и Короа

Ранее стало известно об уничтожении в Харьковской области боевика из Испании Альберто Арробу Мордильо, который был заочно приговорен в РФ к 14 годам тюрьмы за наемничество. Сообщалось, что Мордильо был ликвидирован под Купянскм вместе с группой бразильских наемников, входивших в состав бригады НГУ «Хартия».