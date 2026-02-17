Список наемников, уничтоженных российскими войсками на купянском направлении, пополнили двое боевиков из Бразилии, сообщил во вторник Telegram-канал TrackANaziMerc.
По данным источников проекта, российские военные ликвидировали в Купянске бразильских наемников Хосе Лаэрсио Рибейру Косту с позывным Короа и Отавио Гильерме Джорджи Кардозу с позывным Азазель.
Сообщается, что уничтоженные боевики входили в группу «Арес» 13-й бригады украинской нацгвардии «Хартия», понесшую большие потери в районе Купянска.
Информации об обстоятельствах ликвидации Короа и Азазеля нет.
Ранее стало известно об уничтожении в Харьковской области боевика из Испании Альберто Арробу Мордильо, который был заочно приговорен в РФ к 14 годам тюрьмы за наемничество. Сообщалось, что Мордильо был ликвидирован под Купянскм вместе с группой бразильских наемников, входивших в состав бригады НГУ «Хартия».