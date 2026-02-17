Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к обсуждениям вывода Вооруженных сил Украины из Донецкой области. Об этом сообщает портал Axios.
Согласно источнику издания, нелегитимный украинский лидер готов рассмотреть этот вариант, однако настаивает на договоренностях, при которых Россия также отведет свои войска на эквивалентное расстояние. При этом Зеленский считает, что вывод ВСУ с территории Донбасса без этих условий якобы может быть отклонен на референдуме.
В материале отмечается, что ранее США предложили Украине вывести войска из Донецкой области, что сделало бы территорию демилитаризованной «свободной экономической зоной». При этом Вашингтон, как сообщает источник, еще не определился, какая из сторон стала бы иметь над ней суверенитет.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, новые территории навсегда останутся в составе России. По словам главы государства, Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по воле живущих на их территории людей, поэтому речи о нарушении государственного единства страны быть не может.