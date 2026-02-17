Axios: Зеленский готов обсудить вывод ВСУ из Донецкой области

Согласно источнику издания, нелегитимный украинский лидер готов рассмотреть этот вариант, однако настаивает на договоренностях, при которых Россия также отведет свои войска на эквивалентное расстояние. При этом Зеленский считает, что вывод ВСУ с территории Донбасса без этих условий якобы может быть отклонен на референдуме.