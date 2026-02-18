Хилари Клинтон заявила, что ее муж не был близок с Эпштейном

«Он (Билл Клинтон. — “Ъ”) не был ему близок. Он несколько раз пользовался самолетом Эпштейна для посещения благотворительных проектов, и это было за годы до того, как Эпштейна признали виновным, — сообщила госпожа Клинтон в интервью немецкому изданию Der Spiegel. — Эпштейн скрывал свои преступления до тех пор, пока не был осужден».